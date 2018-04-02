Символическая сборная 24-го тура РФПЛ

Команда героев тура, где очень много «Амкара».

Тренер: Вадим Евсеев («Амкар»)

Приехал в родное Черкизово и расстроил своего учителя. «Амкар» привычно хорош в игре вторым номером, а раскусить пермяков очень сложно — из всех игроков «Локо» секрет нашёл только Алексей Миранчук , грамотно находивший пространство. «Амкар» выиграл по делу — опаснее атаковал, проникал в глубокие зоны соперника, а сам редко проваливался даже с экспериментальной защитой, без Зайцева и Белорукова. Схема Евсеева на стыке 5-3-2 и 5-4-1 — всё ещё наследие Гаджи Гаджиева , но штрихи игры Евсеева уже заметны. В «Амкаре» Вадим действительно становится полноценным главным.

Вратарь: Александр Криворучко («СКА-Хабаровск»)

В выходные всего два вратаря вышли сухими из воды, и один из них — резервный голкипер команды с худшей в Премьер-Лиге защитой. Немножко парадокс. В Грозном Александр Криворучко взял три удара из своей штрафной площади, причём один — очень сложный, под перекладину, от Милада Мохаммади. Защита СКА, как всегда, заботливо дарила сопернику голевые моменты, а вратарь, как всегда, спасал команду от неприятностей — и сделал первый «сухарь» хабаровчан с августа. Кстати, в СКА всё равно уверены, что команда должна была сходу набрать 6-9 очков. Только без Криворучко не взяла бы и одного.

Левый защитник: Петар Занев («Амкар»)

Последний болгарин «Амкара» был в Черкизово лучшим — конечно, после пятки Аарона Оланаре . Пермяки явно осознанно готовили комбинацию с подключениями Занева в штрафную и рывками Оланаре к вратарской. Тактическая идея Евсеева сработала. Петар стал самым активным игроком «Амкара» по острым передачам (4) и навесам (6, 3 точных), целенаправленно создавал ширину слева и искал Оланаре в штрафной. Первый прострел Занева не получился, второй — в яблочко. Занев любит включаться в атаку, но в Черкизово болгарин выдал самый продуктивный матч сезона в атаке. Сила домашнего газона.

Центральный защитник: Мирал Самарджич («Анжи»)

Защитная линия «Анжи» качественно отыграла с «Краснодаром» в полном составе — вскипятила и болельщиков, освиставших Фёдора Смолова , и Виктора Классона , напрямую покритиковавшего тактику «Краснодара». Хозяева часто ломились через центр, но Брызгалов и Самарджич, два центральных защитника «Анжи», снимали в своей штрафной верх и агрессивно вылетали в давление, когда Классон, Смолов или Перейра открывались из глубины.

Самарджич почти дал Боатенга, когда Классон забил свой мяч, но в целом провёл мощнейший матч. Босниец выиграл 86% единоборств (12/14), 86% воздушных единоборств (6/7), сделал 3 удачных отбора, блокировал 2 удара и 11 раз овладел мячом — цифры топ-уровня. Статистика объясняется стилем Самарджича: неоднократно Мирал поджимал игроков «Краснодара» у центральной линии, что несвойственно защитникам аутсайдеров, особенно в схеме с четырьмя защитниками. Такие единоборства Самарджич проиграл всего дважды за матч.

Центральный защитник: Миха Мевля («Зенит»)

Кажется, Роберто Манчини начал изучать соперников по Премьер-Лиге — уже второй раз за весну тренер выстраивает схему с тремя центральными защитниками (5-3-2) персонально под соперника. Миха Мевля играл страхующего в тройке, был полезен в отборах и весь второй тайм разряжал обстановку, чуть снижая градус напряжения в штрафной «Зенита» — сделал 9 выносов. Иванович забил, но его Сергей Семак выбрал самым уязвимым звеном в тройке и отправлял Пауревича бороться за верховые мячи конкретно с Ивановичем. Так и случился гол «Уфы». Мевля же явных ошибок не допускал.

Центральный защитник: Владимир Рыков («Динамо»)

Среди болельщиков «Динамо» уже закрепилось мнение, что Рыков заслуживает вызова в сборную России из-за кадровых проблем. Это не так — Черчесов не вызывает даже Максима Беляева , одного из лучших русских защитников сезона — однако с тульским «Арсеналом» Рыков выдал сильный матч. Он выиграл 80% единоборств (правда, Артёма Дзюбу связывал чаще не он, а Тони Шуньич), трижды удачно вступил в отбор, а приправил оборонительную игру двумя ударами. Первый, из-за центральной линии, казался неудачной длинной передачей, а не ударом, но Михаил Левашов справился с ним с огромным трудом. А второй удар вернул «Динамо» в игру — гол добавил красок сильному матчу Рыкова.

Правый защитник: Олег Данченко («Анжи»)

Правый защитник — одна из самых проблемных позиций «Анжи», но Олег Данченко здорово её закрыл. «Краснодар» редко атаковал через его фланг, не доставляя мячи до Игоря Калинина (возможно, зря), и на 17% чаще шёл вперёд другим краем. «Анжи» тоже строил атаки через правый фланг, где как раз включался Данченко. Он нечасто включался на финальную треть, но в концовке матча получил свободную роль, успел поиграть вообще на всех участках поля и забил спасительный для «Анжи» гол. В борьбе за выживание он может дорого стоить.

Левый полузащитник: Александр Ташаев («Динамо»)

Герой тура по стандартам. Весной в «Динамо» отдали стандарты Константину Раушу , но к началу апреля Рауш так и не сделал в матчах Премьер-Лиги ни одного точного навеса: 21 навес (и со стандартов, и с игры), все сопернику. По ходу матча с «Арсеналом» Ташаев психанул и отобрал штрафные с угловыми у Рауша. Первый корнер вышел неточным, зато со следующего «Динамо» отыгралось — помогла подача на ближнюю, где караулил тот самый Рауш. А через пару минут Ташаев уже классно исполнил штрафной, закрутив мяч в сторону ворот под рывок Черных в центр вратарской. Благодаря Ташаеву «Динамо» забило тулякам со стандартов столько же, сколько за предыдущие 22 матча Премьер-Лиги.

Центральный полузащитник: Павел Могилевец («Рубин»)

Очередной мощный матч Могилевца после возвращения в «Рубин». Секрет Павла в том, что, будучи номинально центральным хавбеком, он делает мощнейший объём работы на всех участках поля. В Екатеринбурге Могилевец часто поднимался вторым нападающим, давая Попову раскручивать атаки из глубины, и искал свободное пространство на флангах. Когда «Рубин» открывал счёт, Могилевец выполнил свою задачу — рванул в пустую зону справа и сделал прострел, после которого Попов поймал голевой отскок.

Неочевидный выбор, да? Можно забивать со штрафных по диким траекториям или делать два правильных по мысли навеса, делающих результат, но в нашей символической сборной 90-минутная полезность на поле ценится выше одного-двух хайлайтов.

Центральный полузащитник: Александр Рязанцев («Амкар»)

Проверьте, пожалуйста — Рязанцева в последний раз отдельно выделяли из-за «Рубина» и пирожков? Александр пришёл в «Амкар» ещё год назад, и в Перми всегда было много вопросов по его движению, но при Вадиме Евсееве Рязанцев внезапно становится одним из главных движков команды. Перемещения, рывки с мячом в свободные зоны, разгон контратак легли на плечи Рязанцева, и он справился с задачей. 6 ключевых передач, заработанный пенальти и лично раскрученная контра, где Рязанцев сделал предголевую — он очень давно не был так хорош.

Правый полузащитник: Кирилл Панченко («Динамо»)

Редкое отступление от идеологии символической сборной — на попадание в команду тура не наиграл ни один правый вингер, так что добавится ещё один игрок центральной зоны с сильным влиянием на команду. Кирилл Панченко впервые вышел в старте «Динамо» после травмы и был хорош, в первую очередь в подыгрыше. О сильном видении поля Панченко мы знали и раньше, просто раньше Кирилл чаще тратил силы на удары с космических дистанций. Сейчас Панченко больше дорожит мячом — опускается за ним к опорникам, правильно открывается и находит резкие продолжения впереди. Во всех опасных атаках «Динамо» в первом тайме Панченко либо был завершающим, либо качественно подыгрывал. И незабитый пенальти не должен портить впечатление об игре Панченко с «Арсеналом».

Нападающий: Аарон Оланаре («Амкар»)