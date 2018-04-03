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Седова каждый день ждет допинг-офицеров на заправке
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Допинг-офицеры вынудили российскую лыжницу каждый день ждать их на автозаправке 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская лыжница Анастасия Седова рассказала, что каждый день ждет допинг-офицеров на автозаправке за пределами закрытого города Саров, в котором она живет. Слова спортсменки приводятся на портале teamrussia.pro.
«Мы живем в Сарове, а это, как известно закрытый город. Одно из условий для восстановления РУСАДА заключалось в том, что мы не должны "ставить промежутки" (укрываться от сдачи допинг-проб) в закрытых городах. Пришлось выезжать за колючку на автозаправку, что километрах в пяти от города. Сидим в автомобиле и ждем — вдруг приедут», — рассказала Седова. Спортсменка была вынуждена каждый день с 18 до 19 часов ждать офицеров на заправке, но они ни разу не приехали.
Во время Олимпийских игр в Пхенчхане лыжница пожаловалась на негативные комментарии в социальных сетях, которые не позволяют должным образом настроиться на выступления. Она стала бронзовой призеркой в эстафете.
В ноябре 2017 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказалось восстанавливать в правах РУСАДА. Препятствиями в восстановлении РУСАДА являются непризнание российской стороной функционировавшей в стране во время Олимпиады в Сочи государственной допинговой системы и отказ в выдаче проб с Игр-2014, хранящихся в Московской антидопинговой лаборатории. Деятельность российской организации была приостановлена в ноябре 2015 года.
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