Седова каждый день ждет допинг-офицеров на заправке

Допинг-офицеры вынудили российскую лыжницу каждый день ждать их на автозаправке

Российская лыжница Анастасия Седова рассказала, что каждый день ждет допинг-офицеров на автозаправке за пределами закрытого города Саров, в котором она живет. Слова спортсменки приводятся на портале teamrussia.pro.

«Мы живем в Сарове, а это, как известно закрытый город. Одно из условий для восстановления РУСАДА заключалось в том, что мы не должны "ставить промежутки" (укрываться от сдачи допинг-проб) в закрытых городах. Пришлось выезжать за колючку на автозаправку, что километрах в пяти от города. Сидим в автомобиле и ждем — вдруг приедут», — рассказала Седова. Спортсменка была вынуждена каждый день с 18 до 19 часов ждать офицеров на заправке, но они ни разу не приехали.

Во время Олимпийских игр в Пхенчхане лыжница пожаловалась на негативные комментарии в социальных сетях, которые не позволяют должным образом настроиться на выступления. Она стала бронзовой призеркой в эстафете.