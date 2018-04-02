Уткин предсказал судьбу Манчини в «Зените»

Футбольный комментатор Василий Уткин сообщил, что у него есть информация о том, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини покинет петербургскую команду по окончании этого сезона.
«Я получил не оставляющие сомнений свидетельства, что Манчини ни при каких обстоятельствах не останется в «Зените» на будущий сезон. Что не может меня не огорчать», — написал Уткин в «Твиттере».
Итальянский специалист перед началом этого сезона заключил с «Зенитом» долгосрочное соглашение. После 23 сыгранных матчей петербуржцы занимают в таблице РФПЛ четвёртое место.
Я получил не оставляющие сомнений свидетельства, что Манчини ни при каких обстоятельствах не останется в Зените на будущий сезон. Что не может меня не огорчать. — Василий Уткин (@radioutkin) 2 апреля 2018 г.