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Уткин предсказал судьбу Манчини в «Зените»
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Уткин: Манчини ни при каких обстоятельствах не останется в «Зените» 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: ТАСС
Футбольный комментатор Василий Уткин сообщил, что у него есть информация о том, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини покинет петербургскую команду по окончании этого сезона.
«Я получил не оставляющие сомнений свидетельства, что Манчини ни при каких обстоятельствах не останется в «Зените» на будущий сезон. Что не может меня не огорчать», — написал Уткин в «Твиттере».
Итальянский специалист перед началом этого сезона заключил с «Зенитом» долгосрочное соглашение. После 23 сыгранных матчей петербуржцы занимают в таблице РФПЛ четвёртое место.
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