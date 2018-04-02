Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ

Смолову предложили покинуть Россию

Нападающему «Краснодара» Федору Смолову , который нецензурно выразился в адрес болельщиков, посоветовали «ехать в Европу». Об этом в твиттере написал футбольный агент Роман Орещук

В комментарии к посту Смолова Орещук призвал игрока «не обращать внимания на карманных критиков».

«Я тебе уже говорил. Пора тебе ехать в Европу. Там ты ещё лучше будешь играть», — добавил агент и пожелал футболисту удачи.

Федя главное без осложнений чтоб 😞. И не обращай внимание на карманных критиков. Я тебе уже говорил. Пора тебе ехать в Европу. Там ты ещё лучше будешь играть. Я уверен 👍Удачи тебе 👌— Орещук Роман (@papanin02) 1 апреля 2018 г.

С Орещуком согласились и другие пользователи. @3822crewdollar предложил Смолову перейти в другой клуб.

«Валить тебе пора, бро, оттуда, нет уважения у них. Они забыли, кто тащил все эти три года», — отметил он.

Пользователь @_DeNStA_ призвал Смолова перейти в «Спартак» , где «ценят профессионалов».

Сам Смолов пообещал Орещуку, что «будет работать» для этой цели.

Смолов ответил матом освистывающим его болельщикам во время замены в матче с «Анжи». Это произошло на 85-й минуте встречи, когда счет был 1:0 в пользу «Краснодара». Смолов проходил мимо оператора и его слова попали на запись.

Позже футболист попросил прощения в твиттере. Он отметил, что «ругаться матом — плохо», особенно когда вокруг находятся женщины и дети. По словам Смолова, этот срыв был вызван «исключительно недовольством» собственной игрой. Он отметил, что вышел на поле с ангиной, но это «мало кому интересно».

Ругаться матом — плохо! Особенно, если мат слышат женщины и дети. За нецензурную лексику приношу извинения. Прошу понять, что этот срыв был вызван исключительно недовольством своей сегодняшней игрой. — Fedor Smolov (@smolovfedor_90) 1 апреля 2018 г.

Встреча «Краснодара» и «Анжи» закончилась со счетом 1:1.