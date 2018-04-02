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Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
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Смолову предложили покинуть Россию 

Рамблер 1 час назад
Нападающему «Краснодара» Федору Смолову, который нецензурно выразился в адрес болельщиков, посоветовали «ехать в Европу». Об этом в твиттере написал футбольный агент Роман Орещук.
>> Больной Смолов матерился в прямом эфире
В комментарии к посту Смолова Орещук призвал игрока «не обращать внимания на карманных критиков».
«Я тебе уже говорил. Пора тебе ехать в Европу. Там ты ещё лучше будешь играть», — добавил агент и пожелал футболисту удачи.
С Орещуком согласились и другие пользователи. @3822crewdollar предложил Смолову перейти в другой клуб.
«Валить тебе пора, бро, оттуда, нет уважения у них. Они забыли, кто тащил все эти три года», — отметил он.
Пользователь @_DeNStA_ призвал Смолова перейти в «Спартак», где «ценят профессионалов».
Сам Смолов пообещал Орещуку, что «будет работать» для этой цели.
Смолов ответил матом освистывающим его болельщикам во время замены в матче с «Анжи». Это произошло на 85-й минуте встречи, когда счет был 1:0 в пользу «Краснодара». Смолов проходил мимо оператора и его слова попали на запись.
Позже футболист попросил прощения в твиттере. Он отметил, что «ругаться матом — плохо», особенно когда вокруг находятся женщины и дети. По словам Смолова, этот срыв был вызван «исключительно недовольством» собственной игрой. Он отметил, что вышел на поле с ангиной, но это «мало кому интересно».
Встреча «Краснодара» и «Анжи» закончилась со счетом 1:1.
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