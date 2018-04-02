ФК «Краснодар» отправил в отставку Шалимова с поста главного тренера

Игорь Шалимов отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Краснодар". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"2 апреля 2018 года руководством футбольного клуба "Краснодар" было принято решение об отставке с поста главного тренера команды Игоря Шалимова. Имя нового наставника черно-зеленых будет названо в ближайшие дни", — говорится в сообщении клуба.

В последних трех матчах Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Краснодар" забил один мяч и не одержал ни одной победы. 10 марта команда на выезде сыграла вничью с московским "Динамо" (0:0), 17 марта на своем поле уступила "Уфе" (0:1), а 1 апреля завершила домашний матч с махачкалинским "Анжи" вничью (1:1).

Шалимов возглавил "Краснодар" в сентябре 2016 года, на посту главного тренера команды он сменил Олега Кононова . В прошлом сезоне клуб занял четвертое место в чемпионате России, которое позволило команде квалифицироваться в Лигу Европы. В этом турнире "Краснодар" завершил борьбу на стадии 1/8 финала, уступив испанской "Сельте" в двухматчевом противостоянии.

В текущем сезоне "Краснодар" не сумел пробиться в групповой этап Лиги Европы, проиграв сербской "Црвене Звезде" в раунде плей-офф квалификации. В таблице чемпионата России после 24 туров краснодарский клуб занимает пятое место, в активе команды 41 очков. В Кубке России "Краснодар" уступил томской "Томи", выступающей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), в 1/16 финала.