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Чантурия получил серьезную травму
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Футболист «Урала» Чантурия выбыл на шесть месяцев из-за травмы колена 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Грузинский полузащитник екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Георгий Чантурия получил травму крестообразной связки коленного сустава на левой ноге. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.
В воскресенье "Урал" на своем поле сыграл вничью с казанским "Рубином" со счетом 1:1 в матче 24-го тура чемпионата России. На 74-й минуте из-за повреждения Чантурия был заменен.
В понедельник днем он прошел медицинское обследование, по результатам которого футболисту был поставлен диагноз — повреждение передней крестообразной связки левого коленного сустава.
"В ближайшее время футболисту будет проведена операция в Германии. Восстановление от травмы займет около шести месяцев. Мы желаем Георгию стойко выдержать это испытание и как можно быстрее вернуться на поле", — говорится в сообщении клуба.
Таким образом, сезон для грузинского полузащитника закончен.
Чантурия перешел в "Урал" в 2016 году. В текущем сезоне он провел 17 матчей в составе команды, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
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