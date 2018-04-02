Клиент bwin поставил 100 рублей и выиграл более 168 тысяч

Клиент букмекерской компании bwin Россия сделал ставку формата экспресс на пять футбольных матчей итальянской Серии В. Клиент рискнул предположить, что по всем пяти событиям команды смогут забить, при этом правильно определив победителя в каждом из пяти матчей. Ставка клиента составила всего 100 рублей по коэффициенту 1690.50, а на выплату игрок получил 168 950 рублей.

Результаты пари (экспресс).

Маркет — результат матча и обе команды забьют

«Авеллино» — «Парма»| 1:2 | 5.0 — пари выиграло

«Брешиа» — «Пескара» | 2:1 | 4.0 — пари выиграло

«Виртус Энтелла» — «Палермо» | 1:2 | 5.25 — пари выиграло

«Карпи» — «Тернана»| 2:1 | 4.6 — пари выиграло

«Фоджа» — «Про Верчелли» | 2:1 | 3.5 — пари выиграло

Интересно, что все матчи завершились с одинаковым счётом 2:1. Причём в некоторых поединках этот результат был сформирован уже к 27-й минуте. Больше всего нашему игроку пришлось поволноваться во время матча «Виртус Энтелла» — «Палермо». Гости, как ему и было нужно, вели 1:0, потом забили второй мяч, но вот хозяева забивать свой гол не торопились и сделали это лишь на 80-й минуте.

Стоит также отметить, что клиент регулярно заключает пари на аналогичные экспрессы, выставляя большие суммы, при этом собирая более высокие коэффициенты. К подобному результату он был близок ни один раз.

Мы поздравляем нашего клиента и желаем ему удачи в будущих пари!