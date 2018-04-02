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Мутко прокомментировал мат Смолова
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Мутко: заострять внимание на поведении Смолова после замены в матче с «Анжи» не стоит 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Федор Смолов прекрасно осознает, что его поведение после замены в матче с "Анжи" не служит хорошим примером, так что заострять внимание на этой ситуации не стоит. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Смолов был заменен на 85-й минуте встречи, которая прошла в Краснодаре в воскресенье, счет на тот момент был 1:0 в пользу хозяев. В итоге матч завершился вничью — 1:1. Нецензурная речь форварда при замене попала в ТВ-трансляцию.
"Не думаю, что надо заострять на этом внимание, потому что он извинился. Федя — большой серьезный футболист, у которого к себе всегда максимальные требования, всегда жестко себя оценивает, думаю, именно эта неудовлетворенность собой и приводит его к таким выплескам. Но держаться все равно нужно, он — лидер российского футбола, на него равняются многие дети. Федор, думаю, все это прекрасно понимает", — прокомментировал ситуацию Мутко.
После матча Смолов извинился за свое поведение в Twitter.
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