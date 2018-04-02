Ещё
Оланаре рассказал о худшем моменте в карьере
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нападающий «Амкара» Оланаре рассказал о худшем моменте в карьере 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Нигерийский нападающий клуба "Амкар" рассказал о своем худшем моменте в карьере. Его слова приводит Sport24.
"Игра с "Янг Бойз" — худший момент в карьере. Обратная замена — это очень плохо. Такое со мной случилось впервые. Никогда этого не забуду", — сказал спортсмен.
Также Оланаре ответил на вопрос, почему Алан Дзагоев ругался с ним прямо на поле.
"Мы столкнулись. В футболе такое происходит, это нормально. Как тут будешь довольным?" — заявил он.
Ранее "Амкар" обыграл "Локомотив" в домашнем матче на поле соперника.
Газета.Ru: последние новости
Месси ответил на вопросы о завершении карьеры футболиста Новым тренером "Краснодара" станет наставник молодежной команды Мусаев Уткин рассказал о будущем увольнении Манчини с поста тренера "Зенита"
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA против турниров в РФ38
Месси заговорил об окончании карьеры
Найдена замена уволенному тренеру «Краснодара»
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ46
Уткин рассказал об увольнении Манчини1
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение