Нападающий «Амкара» Оланаре рассказал о худшем моменте в карьере

Нигерийский нападающий клуба "Амкар" рассказал о своем худшем моменте в карьере. Его слова приводит Sport24.

"Игра с "Янг Бойз" — худший момент в карьере. Обратная замена — это очень плохо. Такое со мной случилось впервые. Никогда этого не забуду", — сказал спортсмен.

Также Оланаре ответил на вопрос, почему Алан Дзагоев ругался с ним прямо на поле.

"Мы столкнулись. В футболе такое происходит, это нормально. Как тут будешь довольным?" — заявил он.

Ранее "Амкар" обыграл "Локомотив" в домашнем матче на поле соперника.