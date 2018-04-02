Жара в Краснодаре: мат Смолова и отставка Шалимова

Новая интрига

Еще недавно грядущий чемпионский титул московского «Локомотива» не вызывал ни у кого сомнений. Восьмиочковый отрыв и ничья (0:0) в первом весеннем туре с одним из главных преследователей — московским «Спартаком» — делали позиции команды Юрия Семина очень крепкой.

Когда же выездной матч с пермским «Амкаром» был перенесен транзитом через слухи о возможной игре в Хабаровске в Черкизово, все заговорили о смерти интриги.

«Локомотив» оплачивал все расходы по организации поединка, включая перелет пермяков туда и обратно, а также отдавал им выручку с билетной программы. В таких обстоятельствах и исход встречи казался предрешенным.

Но «Амкару» удалось невероятное — обыграть «железнодорожников» на их стадионе в рамках одного чемпионата России дважды.

«Локомотив» выигрывал у команды Вадима Евсеева по ходу встречи после реализованного Мануэлом Фернандшем пенальти, но во втором тайме ударами с точки и с игры отметился принадлежащий ЦСКА Аарон Оланаре , и «Амкар» победил.

Учитывая, что «Спартак» выиграл у «Тосно» (2:1), отрыв красно-зеленых сократился до всего двух очков. У команды Семина остается игра в запасе, но больше нет психологического преимущества.

Таковым уже не кажется и тот факт, что при равенстве баллов впереди в таблице будет «Локо», так как имеет преимущество над действующим чемпионом по личным встречам.

«Локомотиву» предстоит до конца сезона провести еще немало сложных матчей, среди которых выделяются поединки 28-го и 29-го туров на выезде с «Краснодаром» и дома с «Зенитом» , а в числе преследователей есть еще и как минимум ЦСКА, имеющий по потерянным баллам равенство очков со спартаковцами.

Шалимов уволен

«Краснодар» закончил первую часть сезона на четвертом месте, опережая ЦСКА и отставая от «Зенита» и «Спартака» на всего один балл. Команду Игоря Шалимова называли как минимум в числе претендентов на медали, а значит и путевку в Лигу чемпионов.

Сам наставник «быков» провел всю осеннюю часть сезона под гнетом жесточайшей критики, начавшейся после вылета от сербской «Црвены Звезды» на пути к групповой стадии Лиги Европы. Но Шалимов реагировал на выпады в свой адрес флегматично, пользуясь полной поддержкой владельца клуба Сергея Галицкого

«Краснодар» крайне неудачно играл в РФПЛ против топ-соперников, но зато на уровне «Локомотива» (и даже чуть лучше) собирал жатву «своих» очков.

Победа в первом весеннем туре над «Ростовом» и вовсе вывела «быков» на второе место в Премьер-лиге, и перспективы Шалимова у руля команды казались безоблачными.

На деле же затем последовали два очка в трех играх против команд, где раньше ожидать провала краснодарской команды было невозможно. Ничья с «Динамо» (0:0) и поражение от «Уфы» (0:1), как оказалось, расшатали кресло под Шалимовым, а приговором для него стал ответный гол «Анжи» в домашнем для «Краснодара» матче (1:1) на пятой добавленной ко второму тайму минуте.

2 апреля официальный твиттер «Краснодара» опубликовал новость об отставке Шалимова и о том, что имя нового главного тренера будет названо в ближайшие дни.

Новый тренер примет команду, располагающуюся на пятом месте с отставанием в шесть очков от второй строчке и в восемь от лидера (при игре у «Локомотива» в запасе).

Ближайший матч для «быков» обещает быть крайне трудным, ведь сразиться предстоит с «Зенитом» на «Санкт-Петербурге.

Срыв Смолова

Общая ситуация в „Краснодаре“ сейчас, похоже, тоже оставляет желать лучшего. В злополучном матче с „Анжи“ срыв случился у главной звезды и лучшего бомбардира команды и чемпионата России, как текущего, так и двух последних лет, Федора Смолова.

Нападающий был заменен на 85-й минуте при минимальном перевесе в счете его команды и, уходя, среагировал на свист недовольных его игрой болельщиков в свой адрес.

Смолов нецензурно выругался в адрес свистевших, и его слова попали через интершум в прямую трансляцию матча.

Позже сам Смолов в социальных сетях извинился за грубость, а еще не уволенный на тот момент Шалимов заявил, что накануне матча у Федора была температура 37,3, из-за чего он и был убран с поля в концовке.

Кончились игроки, но начались голы

Третий матч санкт-петербургского „Зенита“ в весенней части чемпионата России не принес ничего нового в плане выступления его главного тренера — Роберто Манчини вновь нашел повод для жалобы.

На этот раз итальянский специалист в новом ключе развил сентенцию о недоукомплектованном, по его мнению, составе.

Отвечая на вопрос о выходе на поле двух юных воспитанников сине-бело-голубых Никиты Каккоева Ильи Скроботова в концовке матча против „Уфы“, главный тренер „Зенита“ сказал, что у него просто „кончились футболисты“.

И хотя отчасти Манчини в данном случае был прав, необходимо отметить, что в запасе так и остался кандидат в сборную России на участие в домашнем чемпионате мира Дмитрий Полоз , а ряд футболистов в зимнее трансферное окно отпустил из команды сам тренер — например, Кристиана Нобоа и Артема Дзюбу.

При этом кое-что новое для весенней части чемпионата у „Зенита“ все же случилось: команда не только одержала первую в чемпионате победу в 2018 году, но и забила свои первые голы.

Дзюба стучится в сборную

Для амбициозного в этом сезоне тульского „Арсенала“ матч в столице с „Динамо“ (1:2) сложился неудачно, но арендованный у „Зенита“ форвард Артем Дзюба может снова занести игру себе в актив.

Нападающий, ушедший в Тулу за игровой практикой в преддверии чемпионата мира, на который он очень хочет попасть, открыл счет в поединке во втором тайме и за четыре встречи в футболке „Арсенала“ отличился уже четырежды, сделав еще и две результативных передачи.

Если так пойдет дальше, то у главного тренера сборной России Станислава Черчесова , не занимавшего в отношении Артема такой жесткой позиции, как в случае с Игорем Денисовым , не останется повода не позвать нападающего в главную команду страны.

Отставка Билялетдинова

В этом сезоне борьба за выживание в Премьер-лиге получается очень интересной и драматичной. Это не касается последнего места, на котором прочно утвердился „СКА-Хабаровск“.

Очевидно, спасти дальневосточников не смог и Ринат Билялетдинов. При нем в весенней части сезона армейцы уступили по пенальти в Кубке России „Шиннику“ из ФНЛ (0:0), трижды подряд проиграли в чемпионате и смогли наконец разжиться первым очков в выездном матче против грозненского „Ахмата“ в отчетном туре.

Этого оказалось недостаточно руководству клуба. Незавидное положение и полное отсутствие голов в чужие ворота в весенней части сезона решили судьбу специалиста, уволенного сразу после матча в Грозном.

Зато в остальном борьба идет упорнейшая — в зону прямого вылета опустился уступивший „Спартаку“ „Тосно“, так как „Анжи“ спасся в Краснодаре, а „Амкар“ выиграл у „Локомотива“ в „домашнем“ матче в Черкизове.