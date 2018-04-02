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Россияне призвали «Краснодар» заняться поведением Смолова
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Россияне призвали «Краснодар» заняться поведением Смолова 

Рамблер 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Шестьдесят процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, сочли, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов должен быть наказан за нецензурные слова в адрес болельщиков.
По мнению большинства россиян, «этим случаем должно заняться его руководство».
Респондентам задали такой вопрос: «Нужно ли наказать Смолова за неуважение к болельщикам?». 34 процента россиян выступили против наказания, отметив, что «каждый может выйти из себя в напряженной обстановке».
Еще шесть процентов респондентов ответили «не знаю» на этот вопрос.
Всего в опросе приняли участие 894 человека.
Смолов ответил матом освистывающим его болельщикам во время замены в матче с «Анжи». Это произошло на 85-й минуте встречи, когда счет был 1:0 в пользу «Краснодара». Смолов проходил мимо оператора и его слова попали на запись.
Позже футболист попросил прощения в своем твиттере. Он отметил, что «ругаться матом — плохо», особенно когда вокруг находятся женщины и дети. По словам Смолова, этот срыв был вызван «исключительно недовольством» собственной игрой. Он отметил, что вышел на поле с ангиной, но это «мало кому интересно».
Встреча «Краснодара» и «Анжи» закончилась со счетом 1:1.
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