Россияне призвали «Краснодар» заняться поведением Смолова

Шестьдесят процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, сочли, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов должен быть наказан за нецензурные слова в адрес болельщиков.

По мнению большинства россиян, «этим случаем должно заняться его руководство».

Респондентам задали такой вопрос: «Нужно ли наказать Смолова за неуважение к болельщикам?». 34 процента россиян выступили против наказания, отметив, что «каждый может выйти из себя в напряженной обстановке».

Еще шесть процентов респондентов ответили «не знаю» на этот вопрос.

Всего в опросе приняли участие 894 человека.

Смолов ответил матом освистывающим его болельщикам во время замены в матче с «Анжи». Это произошло на 85-й минуте встречи, когда счет был 1:0 в пользу «Краснодара». Смолов проходил мимо оператора и его слова попали на запись.

Позже футболист попросил прощения в своем твиттере. Он отметил, что «ругаться матом — плохо», особенно когда вокруг находятся женщины и дети. По словам Смолова, этот срыв был вызван «исключительно недовольством» собственной игрой. Он отметил, что вышел на поле с ангиной, но это «мало кому интересно».

Встреча «Краснодара» и «Анжи» закончилась со счетом 1:1.