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«Рубин» забил свой 600-й гол в РФПЛ
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Кузьмин в своём 200-м матче за «Рубин» забил 600-й гол клуба в РФПЛ 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В матче 26-го тура российской Премьер-Лиги «Рубин» на выезде обыграл «Амкар». Встреча проходила на стадионе «Звезда» в Перми и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
Для защитника казанской команды Олега Кузьмина, который стал автором третьего гола в исполнении «Рубина», эта игра стала 200-й за клуб во всех турнирах.
Интересно, что гол Кузьмина стал для «Рубина» 600-м в российской Премьер-Лиге. Всего казанцы, выступающие в лиге с 2003 года, провели в РФПЛ 460 матчей. Кузьмин выступает за «Рубин» с 2010 года.
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