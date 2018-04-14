«Рубин» забил свой 600-й гол в РФПЛ

Кузьмин в своём 200-м матче за «Рубин» забил 600-й гол клуба в РФПЛ

В матче 26-го тура российской Премьер-Лиги «Рубин» на выезде обыграл «Амкар». Встреча проходила на стадионе «Звезда» в Перми и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Для защитника казанской команды Олега Кузьмина , который стал автором третьего гола в исполнении «Рубина», эта игра стала 200-й за клуб во всех турнирах.

Интересно, что гол Кузьмина стал для «Рубина» 600-м в российской Премьер-Лиге. Всего казанцы, выступающие в лиге с 2003 года, провели в РФПЛ 460 матчей. Кузьмин выступает за «Рубин» с 2010 года.