Месси заговорил об окончании карьеры

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что пока не готов рассуждать об окончании профессиональной карьеры. Слова спортсмена приводит AS.

«Это самый сложный вопрос. Я правда не знаю, сколько мне еще осталось, но надеюсь, что много! С каждым днем желание и энтузиазм только растут. У меня все еще есть цели, которые я хочу выполнить. Больше трофеев, больше голов… Сейчас я чувствую себя очень хорошо и не собираюсь бросать футбол. Может, пока об этом думать слишком рано, но однажды этот день наступит», — подчеркнул Месси.

21 марта бывший форвард «Арсенала», «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри заявил, что Месси пока не достиг уровня бразильца Пеле и аргентинца Диего Марадоны . Француз отметил, что форвард не слишком далек от них.

Месси — пятикратный обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту мира. Вместе с «Барселоной» он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов.