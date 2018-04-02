Ещё
Месси заговорил об окончании карьеры
Далее:
Читайте также:
Ещё

Месси заговорил об окончании карьеры 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что пока не готов рассуждать об окончании профессиональной карьеры. Слова спортсмена приводит AS.
«Это самый сложный вопрос. Я правда не знаю, сколько мне еще осталось, но надеюсь, что много! С каждым днем желание и энтузиазм только растут. У меня все еще есть цели, которые я хочу выполнить. Больше трофеев, больше голов… Сейчас я чувствую себя очень хорошо и не собираюсь бросать футбол. Может, пока об этом думать слишком рано, но однажды этот день наступит», — подчеркнул Месси.
21 марта бывший форвард «Арсенала», «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри заявил, что Месси пока не достиг уровня бразильца Пеле и аргентинца Диего Марадоны. Француз отметил, что форвард не слишком далек от них.
Месси — пятикратный обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту мира. Вместе с «Барселоной» он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA против турниров в РФ38
Найдена замена уволенному тренеру «Краснодара»
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ46
Уткин рассказал об увольнении Манчини1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение