«Лион» отказался от Роналду в 2003 году 

Двукратный чемпион Франции Тони Верель сообщил, что "Лион" в 2003 году отказался от приобретения Криштиану Роналду. Сам Верель мог стать частью этой сделки.
"Тренер перестал мне доверять, и я захотел уйти из "Лиона", — приводит Canal+ слова Вереля. — Мной заинтересовался "Спортинг", который предложил обменять меня на Роналду. "Лион" отказался от обмена — его интересовала только продажа. Думаю, в клубе до сих пор сожалеют о своем решении".
В итоге Верель летом 2003 года ушел в "Ренн", а Криштиану Роналду оказался в "Манчестер Юнайтед".