Ещё
«Лион» отказался от Роналду в 2003 году
Далее:
Читайте также:
Ещё
WADA против турниров в РФ
WADA против турниров в РФ

«Лион» отказался от Роналду в 2003 году 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: ТАСС
Двукратный чемпион Франции Тони Верель сообщил, что "Лион" в 2003 году отказался от приобретения Криштиану Роналду. Сам Верель мог стать частью этой сделки.
"Тренер перестал мне доверять, и я захотел уйти из "Лиона", — приводит Canal+ слова Вереля. — Мной заинтересовался "Спортинг", который предложил обменять меня на Роналду. "Лион" отказался от обмена — его интересовала только продажа. Думаю, в клубе до сих пор сожалеют о своем решении".
В итоге Верель летом 2003 года ушел в "Ренн", а Криштиану Роналду оказался в "Манчестер Юнайтед".
Спорт-Экспресс: последние новости
РФПЛ со следующего сезона будет использовать оранжевые мячи в снежную погоду Борис Ротенберг - рекордсмен РФПЛ по матчам в запасе среди полевых игроков Роман Павлюченко: "Подумываю стать тренером"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA против турниров в РФ
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ44
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
РФПЛ сообщила об изменении в правилах2
Загитова рассказала о личной жизни
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение