«Рубин» требует от Сонга 40 млн евро

«Рубин» обратился в ФИФА с требованием взыскать с Сонга 40 миллионов евро

Как стало известно "СЭ", казанский "Рубин" направил жалобу в Палату по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА) с требованием взыскать с камерунского полузащитника Алекса Сонга 40 миллионов евро за досрочное расторжение контракта в одностороннем порядке.

"Данная сумма была зафиксирована в контракте футболиста. Клуб считает, что игрок разорвал соглашение неправомерно", — сказал "СЭ" источник, знакомый с ситуацией.

Также "Рубин" требует дисквалифицировать Сонга и наложить санкции на клуб, за который он будет выступать. В настоящий момент 30-летний камерунец находится без команды.

Сонг перешел в "Рубин" в августе 2016 года, подписав соглашение стоимостью порядка 20 миллионов евро. В сезоне-2017/18 он провел за казанскую команду шесть матчей и забил один гол. В конце января полузащитник расторг контракт с клубом в одностороннем порядке.