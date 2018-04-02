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«Рубин» требует от Сонга 40 млн евро
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«Рубин» обратился в ФИФА с требованием взыскать с Сонга 40 миллионов евро 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Фото: Reuters
Как стало известно "СЭ", казанский "Рубин" направил жалобу в Палату по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА) с требованием взыскать с камерунского полузащитника Алекса Сонга 40 миллионов евро за досрочное расторжение контракта в одностороннем порядке.
"Данная сумма была зафиксирована в контракте футболиста. Клуб считает, что игрок разорвал соглашение неправомерно", — сказал "СЭ" источник, знакомый с ситуацией.
Также "Рубин" требует дисквалифицировать Сонга и наложить санкции на клуб, за который он будет выступать. В настоящий момент 30-летний камерунец находится без команды.
Сонг перешел в "Рубин" в августе 2016 года, подписав соглашение стоимостью порядка 20 миллионов евро. В сезоне-2017/18 он провел за казанскую команду шесть матчей и забил один гол. В конце января полузащитник расторг контракт с клубом в одностороннем порядке.
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