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Дзюба дорого заплатит за игру против «Зенита»
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Футболист тульского «Арсенала» Дзюба готов заплатить €120 тысяч, чтобы сыграть с «Зенитом» 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ФК "Зенит"/ТАСС
Нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба готов заплатить €120 тысяч, чтобы принять участие в матче чемпионата России по футболу с петербургским "Зенитом". Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".
Дзюба в конце января на правах аренды перешел в тульский "Арсенал" из "Зенита". В соглашении между клубами есть пункт, согласно которому "Арсенал" должен будет заплатить штраф в €120 тысяч, если Дзюба сыграет в матче с "Зенитом".
"Если никто не будет против этого, то я заплачу из своего кармана, чтобы сыграть", — сказал он.
Матч 27-го тура чемпионата России состоится в Туле 22 апреля.
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