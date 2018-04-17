«Манчестер Сити» может получить запрет на трансферы на два окна

"Манчестер Сити", ставшему в воскресенье чемпионом Англии, грозит запрет на трансферы в ближайшие два окна из-за нарушений правил подписания несовершеннолетних игроков, сообщает Daily Mail.

По данным издания, "горожане" заключили контракт с игроком "Велес Сарсфилда" Бенджамина Гарре через несколько дней после того, как ему исполнилось 16 лет. Аргентинцы утверждают, что тем самым "Сити" нарушили правила, запрещающие трансферы игроков моложе 18 лет.