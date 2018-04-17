«Манчестер Сити» может получить запрет на трансферы

"Манчестер Сити", ставшему в воскресенье чемпионом Англии, грозит запрет на трансферы в ближайшие два окна из-за нарушений правил подписания несовершеннолетних игроков, сообщает Daily Mail.
По данным издания, "горожане" заключили контракт с игроком "Велес Сарсфилда" Бенджамина Гарре через несколько дней после того, как ему исполнилось 16 лет. Аргентинцы утверждают, что тем самым "Сити" нарушили правила, запрещающие трансферы игроков моложе 18 лет.
Однако английский клуб уверен, что все было в рамках закона, поскольку у Гарре есть итальянский паспорт. А согласно правилам УЕФА, игрок от 16 до 18 лет может перейти в другой клуб, если он является представителем страны, входящей в Европейский союз или Европейскую экономическую зону. Как рассказал Daily Mail представитель арбитражного суда, вердикт по этому делу должен быть вынесен в ближайшие семь дней.