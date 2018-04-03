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Дворкович озвучил сроки сдачи «Самара Арены»
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Дворкович: «Самара-Арена» должна быть введена в строй к 25 апреля 

ТАСС 7 часов назад
Фото: ТАСС
Стадион в Самаре, реконструируемый к чемпионату мира по футболу, должен быть введен в строй к 25 апреля. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович, который с рабочей поездкой находится в Екатеринбурге.
"Что касается Самары, то известно, что по графикам сдвижка произошла. По обновленному графику стадион должен быть введен в строй к 25 апреля, и 28 апреля состоится тестовый матч. Все работы технические в графике, единственный вопрос — это плюсовые температуры для укладки и прошивки газона, поэтому если повезет с травой, то все будет в порядке — все остальные работы будут завершены", — сказал Дворкович.
Стадион, который вмещает почти 45 тыс. зрителей, примет шесть матчей чемпионата мира в России — встречи группового этапа Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания — Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 финала и 1/4 финала турнира. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.
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