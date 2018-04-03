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В городах проведения ЧМ‑2018 расширят аккредитованный парк такси
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В городах проведения ЧМ‑2018 расширят аккредитованный парк такси 

РИАМО 3 апреля 2018
Фото: РИАМО
К лету в российских городах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу, расширят аккредитованные таксопарки, эти автомобили смогут подъезжать максимально близко к стадионам и фан-зонам, пишет во вторник газета «Известия».
«В Москве, например, количество таких машин увеличится в шесть раз по сравнению с прошлым годом, когда город принимал Кубок конфедераций. Только автомобили, прошедшие аккредитацию, смогут работать вблизи стадионов и фан-зон. Таксомоторные компании должны заранее проинформировать власти городов о своих тарифах», — отмечается в статье.
Как пояснили в Дептрансе Москвы, такси, прошедшие добровольную аккредитацию, смогут заезжать на стоянки у стадионов «Лужники» и «Спартак», а также у фан-зоны на Воробьевых горах. Доступ туда получит порядка 4,5-5 тысяч машин. В других городах аккредитованных машин будет меньше. При этом аккредитация — добровольная процедура, не прошедшие ее таксисты тоже будут возить туристов, но не смогут подъехать близко к важным инфраструктурным объектам.
Чтобы получить аккредитацию, таксомоторные компании и их автопарк должны соответствовать определенным требованиям. Они утверждаются на региональном уровне. В каждом субъекте есть своя специфика — например, в Москве машины обязательно должны быть либо желтыми, либо белыми (это касается подмосковных компаний).
Также среди условий аккредитации — работающий кондиционер в машине, возможность заказа поездки на английском языке, диспетчерское управление каждым авто.
По законодательству власти не имеют права регулировать тарифы таксомоторных компаний. Но при аккредитации те должны указать утвержденную руководителем предприятия стоимость 1 километра.
Аккредитованные компании как в столице, так и в регионах не будут завышать цены во время ЧМ, отметил председатель комитета по такси Московской торгово-промышленной палаты Богдан Коношенко.
«Аккредитация проводится не с целью заработка, а для безопасности пассажиров и повышения качества их обслуживания. Судя по Кубку конфедераций 2017 года, спрос на услуги такси несильно вырастает», — добавил эксперт.
Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
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