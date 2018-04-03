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Бывшего футболиста ЦСКА объявили самозванцем
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Бывшего футболиста ЦСКА объявили самозванцем 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывшего футболиста московского ЦСКА ивуарийца Ласина Траоре подозревают в смене фамилии и даты рождения во время выступлений на родине за «Стад Абиджан» с 2007 по 2008 год. Об этом сообщает радиостанция RFI.
Информацией о возможном подлоге поделился президент ивуарийского клуба «Этуаль д'Абодо» Ибрагим Коне. По его мнению, нападающий уехал играть заграницу уже с измененными паспортными данными. Настоящая фамилия Траоре, по версии функционера, — Манене. Коне считает, что ивуарийский форвард омолодил себя на 2 года, и его настоящий возраст сейчас — 29 лет.
Первым европейским клубом в карьере нападающего стал румынский ЧФР. После трех сезонов в Румынии, нападающий переехал в Россию, где выступал в составе махачкалинского «Анжи» и краснодарской «Кубани». Траоре также выступал за «Монако», откуда уходил в аренду в другой российский клуб — московский ЦСКА. Сейчас Траоре играет за французский «Амьен».
Выступая в Российской футбольной премьер-лиге ивуариец забил 36 голов. В 2015 году в составе сборной Кот-д’Ивуара футболист стал обладателем Кубка Африканских наций.
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