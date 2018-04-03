Ибрагимовичу могут запретить участвовать в ЧМ

ФИФА может запретить Ибрагимовичу участвовать в чемпионате мира

Международная федерация футбола (ФИФА) может запретить шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу участвовать в чемпионате мира 2018 года, сообщает "Советский спорт"

Причиной возможного запрета является соглашение игрока с одной из букмекерских контор. В регламенте ФИФА прописан запрет на участие в чемпионатах мира лиц, связанных со ставками.

Ибрагимович не играл за сборную Швеции после чемпионата Европы 2016 года, однако изъявлял желание вернуться в команду ради участия в предстоящем турнире.

В минувшие выходные Златан дебютировал за свой новый клуб — "Лос-Анджелес Гэлакси" и отметился двумя голами.