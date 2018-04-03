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Ибрагимовичу могут запретить участвовать в ЧМ
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ФИФА может запретить Ибрагимовичу участвовать в чемпионате мира 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Международная федерация футбола (ФИФА) может запретить шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу участвовать в чемпионате мира 2018 года, сообщает "Советский спорт".
Причиной возможного запрета является соглашение игрока с одной из букмекерских контор. В регламенте ФИФА прописан запрет на участие в чемпионатах мира лиц, связанных со ставками.
Ибрагимович не играл за сборную Швеции после чемпионата Европы 2016 года, однако изъявлял желание вернуться в команду ради участия в предстоящем турнире.
В минувшие выходные Златан дебютировал за свой новый клуб — "Лос-Анджелес Гэлакси" и отметился двумя голами.
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