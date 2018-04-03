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Уткин высказался о чувстве юмора Черчесова
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Уткин: видимо, кто-то сказал Черчесову, что тот смешно шутит, и он поверил 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: ТАСС
Известный футбольный комментатор Василий Уткин раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
«Насчёт того, дебил ли Черчесов — не знаю. Он сказал, что его соседи не расстраиваются. Будь я работником телевидения, поехал бы в его район и поговорил с теми людьми. Очень интересно, кто поселил к нему таких соседей. Если это не госдеп, то точно чья-то рука. Где-то в жизни Станислава Саламовича встретился человек, который ему сказал, что он смешно шутит, и тот ему поверил.
Я убеждённый сторонник того, что Черчесову надо указать на дверь. Уверяю вас, что после его ухода сборная моментально встрепенётся, поскольку сейчас она находится под очень серьёзным давлением, ведь она это слушает ежедневно, на каждой тренировке, а потом ещё в коридоре, на завтраке, обеде и ужине. И надо как-то смеяться. Не случайно столько ссор всегда было вокруг Станислава Саламовича. Когда у человека невыносимое чувство юмора, с ним долго очень трудно находиться. А ведь с ним надо будет провести месяц на сборах», — сказал Уткин в эфире радио «Эхо Москвы».
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