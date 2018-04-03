Завершился очередной этап продажи билетов на матчи ЧМ-2018

Очередной период второго этапа продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года завершился во вторник, передает ТАСС

В ходе стартовавшего 13 марта периода в порядке живой очереди продавали билеты на все матчи первенства за исключением финала и матча Аргентина-Исландия в Москве. В продажу также поступили билеты по сниженным ценам специально для граждан РФ.

Стоимость самого дешевого билета для резидентов РФ — на матчи группового этапа — составила 1280 рублей. Всего ФИФА выделила 350 тысяч билетов по сниженным ценам.

В ходе очередного этапа билеты будут продавать «в последний момент» в порядке живой очереди. Этап стартует 18 апреля. Продажи завершатся в день начала чемпионата — 15 июля.