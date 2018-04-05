На каждый матч ЧМ— 2018 в Самаре ожидается до 25 тысяч гостей

Самарская область предложит гостям ЧМ-2018 широкий выбор объектов размещения, сообщает региональное правительство.

Подготовка к Чемпионату мира по футболу стала мощным стимулом развития туристской инфраструктуры, сервисных услуг и, в целом, повышения привлекательности Самары, заявил на совещании по вопросам подготовки города-организатора к ЧМ-2018 врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев

С 2014 года 382 объекта размещения Самарской области получили свидетельства о классификации. Их совокупный номерной фонд составляет 13 891 гостиничных номера, способных принять 32 438 человек. Настоящее украшение Самары — новый пятизвездочный отель под южно-корейским брендом Lotte — увеличит номерной фонд ещё на 197 номеров разной классификации: «Стандарт», «Полулюкс», «Люкс», «Президентский», «Королевский». Таким образом, гостиничный сектор Самарской области на сегодняшний день удовлетворит потребности российских и иностранных болельщиков в полной мере — по предварительным оценкам на каждый матч Чемпионата мира по футболу в Самаре ожидается до 25 тысяч гостей. Самый дешевый номер в гостинице категории «одна звезда» будет стоить 2250 — 4160 рублей, самый дорогой в категории «пять звезд» 15600 — 75310 рублей.

Места размещения болельщиков и спортсменов будут под особым контролем, поскольку на период проведения чемпионата города-организаторы обязаны не только предоставить комфортную инфраструктуру для туристов, но и обеспечить их безопасность. В этой связи департамент туризма Самарской области регулярно проводит мониторинги объектов размещения, участвует в комиссионных обследованиях, организации «круглых столов» и семинаров, проводит консультации по подготовке документов, организует и проводит тренинги.

В связи с выходом постановления правительства РФ «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов», гостиницы проходят категорирование и получают соответствующие документы.

По словам врио вице-губернатора Самарской области Александра Фетисова, вся работа по направлению «Гостеприимство» требует ориентации на статистику и опыт других стран-организаторов чемпионатов мира по футболу. Альтернативные средства размещения с учетом специфики категории болельщиков и лиц, путешествующих без билетов на матчи, их платежеспособности также будут востребованы. Как бы то ни было у гостей должно надолго остаться положительное впечатление о местном гостеприимстве, а главное, желание когда-нибудь вернуться снова.

На Чемпионат мира по футболу в Россию приедут 32 сильнейшие футбольные сборные со всех континентов планеты и сыграют 64 футбольных матча в 11 городах-организаторах. В Самаре матчи группового этапа пройдут 17, 21, 25, 28 июня, матч 1/8 финала — 2 июля, матч 1/4 финала — 7 июля.