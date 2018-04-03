Ещё
Дзюба пообещал покусать Суареса
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дзюба пообещал покусать Суареса 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / Globallookpress
Суареса называют «кусачим» футболистом, за ряд эпизодов в его профессиональной карьере, но видимо в России его может ждать ответный укус.
Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба пообещал, в случае приглашения в сборную, на матче с Уругваем не дать шансов показать себя звездному нападающему Луису Суаресу.
«Закроем Суареса, покусаем его прямо на бровке», — сказал футболист в интервью телеканалу «Россия 24».
Напомним, сам уругвайский форвард, по подсчетам журналистов, восемь раз кусал своих противников за все время своей профессиональной карьеры. «Барселона», за которую выступает Суарес, даже добавила в его контракт пункт о запрете на укусы.
В 2014 году Суарес получил четырехмесячную дисквалификацию за укус итальянского защитника Джорджо Кьеллини в матче чемпионата мира.
ТК «Звезда»: последние новости
Футболисты РФПЛ и ФНЛ начнут матчи с минуты молчания в память о трагедии в Кемерово Уткин рассказал об увольнении Манчини с поста тренера «Зенита» Назван самый титулованный футболист
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборную России лишили серебра52
Голый заезд23
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Когда „Спартак“ проигрывает, все валят на врачей»1
Пять хоккеистов «Салавата Юлаева» покинули команду
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение