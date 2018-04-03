Дзюба пообещал покусать Суареса

Суареса называют «кусачим» футболистом, за ряд эпизодов в его профессиональной карьере, но видимо в России его может ждать ответный укус.

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба пообещал, в случае приглашения в сборную, на матче с Уругваем не дать шансов показать себя звездному нападающему Луису Суаресу

«Закроем Суареса, покусаем его прямо на бровке», — сказал футболист в интервью телеканалу «Россия 24».

Напомним, сам уругвайский форвард, по подсчетам журналистов, восемь раз кусал своих противников за все время своей профессиональной карьеры. «Барселона», за которую выступает Суарес, даже добавила в его контракт пункт о запрете на укусы.

В 2014 году Суарес получил четырехмесячную дисквалификацию за укус итальянского защитника Джорджо Кьеллини в матче чемпионата мира.