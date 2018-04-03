Капелло оценил шансы сборной России на ЧМ-2018

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло оценил шансы команды на предстоящем чемпионате мира 2018 года. «Я видел жеребьевку, думаю, сборная России пройдет групповой этап. Надеюсь, россияне подойдут к турниру в хорошей форме и пройдут как можно дальше. Они очень много инвестируют в футбол, это стало бы для них очередным успехом», — приводит слова Капелло официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).
Он отметил, что Россия является страной, в которой живут прекрасные люди, желающие произвести хорошее впечатление перед остальным миром.
Чемпионат мира 2018 года пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На групповом этапе российская национальная команда встретится с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.
Ранее сообщалось, что ФИФА может запретить Ибрагимовичу участвовать в ЧМ-2018 по футболу.