Ещё
Кокорин обвинил Дзюбу во лжи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кокорин обвинил Дзюбу во лжи 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин обратился к своему бывшему партнеру по команде Артему Дзюбе, который на правах аренды выступает за тульский "Арсенал", после его слов о готовности заплатить "из своего кармана" ради участия в матче против сине-бело-голубых, передает "Советский спорт".
"Дзю, как ты пускаешь пыль, так никто не пускает. Решили в этом году на отдых не лететь?", — написал Кокорин в своем инстаграме.
Матч 27-го тура "Арсенал" — "Зенит" состоится 22 апреля в Туле.
Согласно арендному соглашению в случае участие игрока в очном матче, "Арсеналу" грозит штраф, который согласно некоторым данным составит €120 тысяч.
Ранее Дзюба заявил, что у него был странный разговор с главным тренером команды Роберто Манчини на темы, которые не относились к футболу.
Газета.Ru: последние новости
Капелло оценил шансы сборной России на выход из группы на чемпионате мира УЕФА вынес "Зениту" предупреждение за нарушение антидопинговых правил Объявлены результаты продаж билетов на чемпионат мира после двух этапов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы доходы российских хоккеистов17
Названы претенденты на проведение ОИ-202611
Голый заезд22
Сборную России лишили серебра54
Капелло оценил шансы сборной России на ЧМ-2018
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение