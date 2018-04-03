Кокорин обвинил Дзюбу во лжи

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин обратился к своему бывшему партнеру по команде Артему Дзюбе, который на правах аренды выступает за тульский "Арсенал", после его слов о готовности заплатить "из своего кармана" ради участия в матче против сине-бело-голубых, передает "Советский спорт"

"Дзю, как ты пускаешь пыль, так никто не пускает. Решили в этом году на отдых не лететь?", — написал Кокорин в своем инстаграме.

Матч 27-го тура "Арсенал" — "Зенит" состоится 22 апреля в Туле.

Согласно арендному соглашению в случае участие игрока в очном матче, "Арсеналу" грозит штраф, который согласно некоторым данным составит €120 тысяч.