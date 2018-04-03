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Сонг подал в ФИФА ответный иск на «Рубин»
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Футболист Сонг подал в ФИФА ответный иск на казанский «Рубин» 

RT на русском 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Камерунский полузащитник Алекс Сонг подал ответный иск в Международную федерацию футбола (ФИФА) на казанский «Рубин», который требует с футболиста выплатить €40 млн за досрочное расторжение контракта в одностороннем порядке. «Мы можем подтвердить, что ФИФА получила иск от игрока Алекса Сонга против казанского „Рубина“. Сейчас идет разбирательство, поэтому более подробных комментариев не будет», — приводит слова представителя пресс-службы ФИФА РИА Новости.
Ранее «Рубин» подал жалобу в ФИФА на футболиста Сонга за досрочное расторжение контракта.
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