«Рубин» обвинили в нарушении трудовых прав игрока

«Рубин» обвинили в нарушении трудовых прав футболиста

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов заявил, что МАУ "Рубин" нарушил права полузащитника Ильзата Ахметова , выделив ему рабочее место в отделе кадров.

"Клуб, чтобы надавить на футболиста, переводит его на другую трудовую функцию. Например, в отдел кадров, со столом и стулом. Конечно, это нарушение трудовых прав игрока, и он вправе не подчиниться такому решению со стороны работодателя. Его функция — играть в профессиональной команде с профессиональным тренером, но никак не сидеть за столом", — приводит слова Зотова "Чемпионат.com".

Он подчеркнул, что своими действиями "Рубин" препятствует футбольной карьере Ахметова.

"Рубин" ведет себя некрасиво и неправильно. Ни к чему, кроме негативной реакции и нарастанию напряжения, это не приведет. Очень плохо, что молодой футболист не играет. Получается, сейчас он пропустит значительный период из-за всех этих передряг", — сказал Зотов.

16 марта 2018 года "Рубин" стал частной собственностью. Ахметов отказался подписывать контракт с новым юридическим лицом клуба. Из-за этого в руководство "Рубина" намерено подать на полузащитника в суд. В текущем сезоне Ахметов провел три матча в РФПЛ и результативными действиями не отметился.