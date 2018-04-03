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«Рубин» обвинили в нарушении трудовых прав игрока
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«Рубин» обвинили в нарушении трудовых прав футболиста 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов заявил, что МАУ "Рубин" нарушил права полузащитника Ильзата Ахметова, выделив ему рабочее место в отделе кадров.
"Клуб, чтобы надавить на футболиста, переводит его на другую трудовую функцию. Например, в отдел кадров, со столом и стулом. Конечно, это нарушение трудовых прав игрока, и он вправе не подчиниться такому решению со стороны работодателя. Его функция — играть в профессиональной команде с профессиональным тренером, но никак не сидеть за столом", — приводит слова Зотова "Чемпионат.com".
Он подчеркнул, что своими действиями "Рубин" препятствует футбольной карьере Ахметова.
"Рубин" ведет себя некрасиво и неправильно. Ни к чему, кроме негативной реакции и нарастанию напряжения, это не приведет. Очень плохо, что молодой футболист не играет. Получается, сейчас он пропустит значительный период из-за всех этих передряг", — сказал Зотов.
16 марта 2018 года "Рубин" стал частной собственностью. Ахметов отказался подписывать контракт с новым юридическим лицом клуба. Из-за этого в руководство "Рубина" намерено подать на полузащитника в суд. В текущем сезоне Ахметов провел три матча в РФПЛ и результативными действиями не отметился.
Ранее генеральный директор казанского "Рубина" Рустам Саяхов объяснил ситуацию с переводом Ахметова на работу в отдел кадров клуба.
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