В РФ ответили на призыв к болельщикам из США

В посольстве России прокомментировали предупреждение болельщикам из США по поводу ЧМ-2018

Американские власти опасаются, что огромному числу американцев и англичан, которые отправятся на ЧМ-2018, понравится Россия, и значительная часть населения перестанет верить антироссийской пропаганде. Об этом заявили в российском посольстве в Вашингтоне, комментируя рекомендацию представителя Белого дома не ездить на чемпионат мира в Россию.

«Видим в этом не чрезмерную заботу о безопасности собственных граждан, а опасение, что огромному количеству американцев и англичан понравится Россия, её города и российский народ. Угроза на самом деле есть. Угроза в том, что значительная часть населения на Западе перестанет верить ежедневной антироссийской пропаганде», — говорится в комментарии дипмиссии.

Отмечается, что на начало апреля американские болельщики купили свыше 16,4 тыс. билетов и могут стать самой многочисленной группой иностранных фанатов.

«Это не может нас не радовать. Несмотря на массированную русофобскую кампанию в ведущих американских СМИ, а может и благодаря ей, интерес к нашей стране растёт», — добавили в посольстве.

Ранее высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что американским болельщикам следует воздержаться от поездки в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года.