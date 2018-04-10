В РФ ответили на призыв к болельщикам из США

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В посольстве России прокомментировали предупреждение болельщикам из США по поводу ЧМ-2018 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Американские власти опасаются, что огромному числу американцев и англичан, которые отправятся на ЧМ-2018, понравится Россия, и значительная часть населения перестанет верить антироссийской пропаганде. Об этом заявили в российском посольстве в Вашингтоне, комментируя рекомендацию представителя Белого дома не ездить на чемпионат мира в Россию.
«Видим в этом не чрезмерную заботу о безопасности собственных граждан, а опасение, что огромному количеству американцев и англичан понравится Россия, её города и российский народ. Угроза на самом деле есть. Угроза в том, что значительная часть населения на Западе перестанет верить ежедневной антироссийской пропаганде», — говорится в комментарии дипмиссии.
Отмечается, что на начало апреля американские болельщики купили свыше 16,4 тыс. билетов и могут стать самой многочисленной группой иностранных фанатов.
«Это не может нас не радовать. Несмотря на массированную русофобскую кампанию в ведущих американских СМИ, а может и благодаря ей, интерес к нашей стране растёт», — добавили в посольстве.
Ранее высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что американским болельщикам следует воздержаться от поездки в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года.
RT на русском: последние новости
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