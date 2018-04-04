Роналду забил «ножницами» в ворота «Ювентуса»

В сети бурно отреагировали на гол Роналду «ножницами» в ворота «Ювентуса»

Пользователи Twitter бурно отреагировали на второй гол форварда «Реала» Криштиану Роналду в ворота туринского «Ювентуса» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. На 64-й минуте встречи Роналду сумел отличиться ударом через себя «ножницами».

Комментатор матча Георгий Черданцев сравнил этот гол с шедевром.

Реал просто сильнее. Факт. Гол Роналду это, конечно, шедевр. — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 3 апреля 2018 г.

Общественный деятель Денис Ермаков вспомнил извечного соперника Роналду по «Золотому мячу» Лионеля Месси.

"Роналду забил фантастический гол через себя в матче против Ювентуса

Гол получился настолько феерическим, что болельщики Ювентуса встали с кресел и встретил его овациями

P. S Месси нервно курит в сторонке…"

Зидан, когда увидел гол Роналду😱#ЮвентусРеал pic.twitter.com/8FzoFvrc6z— Sports.ru (@sportsru) 3 апреля 2018 г. Главный тренер «Реала» схватился за голову, увидев гол от своего подопечного.

Один пользователь назвал португальца «машиной искусства».

Ещё один пользователь вспомнил легендарного бразильского форварда Роналдо, которого прозвали «феномен».

Другой посетитель соцсети считает, что гол Роналду был бы лучшим моментом завершения футбола как вида спорта.

Ранее сообщалось, что болельщики «Ювентуса» поаплодировали голу Роналду «ножницами» в ворота своей команды.