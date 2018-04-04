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Экс-футболист ЦСКА Жо подал в суд на журналистку
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Экс-футболист ЦСКА Жо подал в суд на журналистку за сравнение с вором 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Официальный сайт «Нагоя Грампус»
Бывший форвард московского ЦСКА, "Манчестер Сити" и "Коринтианс" Жо подал иск в суд на бразильскую телеведущую Ренату Фан, сообщает "Советский спорт".
По информации Globo Esporte, ныне выступающий за японский "Нагоя Грампус" нападающий обвинил журналистку в нанесении морального ущерба.
Отмечается, что поводом для иска стали комментарии журналистки после матча "Коринтианса" с "Васку да Гама" (1:0), в котором футболист забил мяч рукой. Фан сравнила Жо с вором. Сторона нападающего требует компенсацию в размере 100 тыс. реалов за моральный ущерб и утверждает, что ведущая опорочила его и подвергла насмешкам.
Ранее агент бывшего игрока ЦСКА Ласины Траоре Дмитрий Селюк назвал "лживым вбросом" обвинения в адрес футболиста.
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