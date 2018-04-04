Экс-футболист ЦСКА Жо подал в суд на журналистку за сравнение с вором

Бывший форвард московского ЦСКА, "Манчестер Сити" и "Коринтианс" Жо подал иск в суд на бразильскую телеведущую Ренату Фан, сообщает "Советский спорт"

По информации Globo Esporte, ныне выступающий за японский "Нагоя Грампус" нападающий обвинил журналистку в нанесении морального ущерба.

Отмечается, что поводом для иска стали комментарии журналистки после матча "Коринтианса" с "Васку да Гама" (1:0), в котором футболист забил мяч рукой. Фан сравнила Жо с вором. Сторона нападающего требует компенсацию в размере 100 тыс. реалов за моральный ущерб и утверждает, что ведущая опорочила его и подвергла насмешкам.