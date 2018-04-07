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«Ювентус» решил судьбу Аллегри
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Гендиректор «Ювентуса»: Аллегри на 100% будет тренером в следующем сезоне 

RT на русском 11 часов назад
Фото: Reuters
Генеральный директор туринского «Ювентуса» Джузеппе Маротта прокомментировал слухи о возможном уходе Массимилиано Аллегри с поста главного тренера клуба.
«Существует множество спекуляций на эту тему, но я могу заявить, что Массимилиано Аллегри с вероятностью в 100% будет главным тренером «Ювентуса» в следующем сезоне», — цитирует Маротту Football Italia со ссылкой на Rai Sport.
Контракт итальянского специалиста с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2020 года.
Ранее главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от противостояния с мадридским «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
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