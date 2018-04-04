Гендиректор «Уфы» прокомментировал контракт с Семаком

Гендиректор «Уфы» прокомментировал продление контракта с Семаком

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отметил, что клуб поддерживает Семака в выбранном направлении развития. Слова функционера приводит ТАСС

"Никаких проблем не было, мы договорились уже давно, а подписание договора оставалось чистой формальностью. От себя лично хочу сказать, что мы благодарны Семаку за то, что он продолжает с нами работать.

Об интересе других клубов не знаю, мне как руководителю "Уфы" хочется, чтобы он работал с нами дальше и дальше, раскрывая свой тренерский потенциал", — сказал Газизов.

Он отметил, что клуб мог заключить с Семаком и более длительное соглашение, но стороны приняли решение не форсировать события.

"Мы вместе с Сергеем Богдановичем и руководством республики видим, куда и как мы должны развиваться, а как это будет получаться, зависит не только от нас, но и еще от различных факторов. В свою очередь, хочу сказать, что мы могли и на более длительный срок заключить контракт, но решили так потихонечку, постепенно работать.

Сергей Богданович — абсолютно адекватный человек, я думаю, и его большой семье нравится в Башкирии, они обжились здесь", — добавил гендиректор.

Ранее сообщалось, что "Уфа" продлила контракт с Семаком на два года.