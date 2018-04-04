Ибрагимович оценил удар Роналду через себя в матче против «Ювентуса»

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович оценил забитый нападающим мадридского "Реала" Криштиану Роналду мяч через себя. Об этом сообщает "Советский спорт".

"Это хороший гол, но пусть попробует пробить так с 40 метров", — приводит слова Ибрагимовича, сказанные в эфире ESPN, журналист SBS Крэйг Фостер.

В ноябре 2012 года Ибрагимович в товарищеском матче между Швецией и Англией также ударом через себя забил с дистанции в 40 метров.

Ранее Роналду назвал аплодисменты фанатов "Ювентуса" незабываемым моментом.