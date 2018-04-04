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Президент «Ростова» собрал команду для поддержки Карпина
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Президент «Ростова» собрал команду, чтобы поддержать Карпина 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Как стало известно «Чемпионату», сегодня утром президент «Ростова» Арташес Арутюнянц провёл общекомандное собрание на базе клуба. На нём обсуждалась ситуация, сложившаяся в «Ростове» при новом тренере Валерии Карпине. Вчера в соцсетях появилась информация о том, что в клубе недовольны Карпиным и если он не выиграет следующий матч, то будет уволен.
Арутюнянц призвал игроков не обращать внимания на слухи. «Ростов» заключил с Карпиным долгосрочный контракт и полностью ему доверяет. Президент отметил, что клуб и Карпин — единомышленники. Мало того, уже строятся планы на следующий сезон. В клубе понимают объективные и субъективные причины происходящего («Ростов» при Карпине не выиграл ни одного матча и идёт в двух очках от зоны стыковых матчей) и не допустят скоропалительных выводов.
Основная задача на этот год, это стабилизировать состав и в межсезонье усилиться, чтобы в следующем сезоне ставить перед командой какие-то задачи. На текущий сезон задача только одна — не вылететь.
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