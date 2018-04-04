Президент «Ростова» собрал команду для поддержки Карпина

Президент «Ростова» собрал команду, чтобы поддержать Карпина

Как стало известно «Чемпионату», сегодня утром президент «Ростова» Арташес Арутюнянц провёл общекомандное собрание на базе клуба. На нём обсуждалась ситуация, сложившаяся в «Ростове» при новом тренере Валерии Карпине . Вчера в соцсетях появилась информация о том, что в клубе недовольны Карпиным и если он не выиграет следующий матч, то будет уволен.

Арутюнянц призвал игроков не обращать внимания на слухи. «Ростов» заключил с Карпиным долгосрочный контракт и полностью ему доверяет. Президент отметил, что клуб и Карпин — единомышленники. Мало того, уже строятся планы на следующий сезон. В клубе понимают объективные и субъективные причины происходящего («Ростов» при Карпине не выиграл ни одного матча и идёт в двух очках от зоны стыковых матчей) и не допустят скоропалительных выводов.

Основная задача на этот год, это стабилизировать состав и в межсезонье усилиться, чтобы в следующем сезоне ставить перед командой какие-то задачи. На текущий сезон задача только одна — не вылететь.