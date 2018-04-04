Президент «Урала» отреагировал на предложение Гинера

Президент «Урала»: предложение Гинера убьет российский футбол

Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов прокомментировал заявление главы московского ЦСКА Евгения Гинера , который предложил сделать российские клубы частными и принять закон о запрете выделять им более 25% средств из государственного бюджета. Слова Иванова приводит "Спорт-Экспресс".

"ЦСКА спонсируют госкорпорации. Они теперь не могут быть спонсорами армейцев? Как Гинер это видит? Мы ведь пляшем от экономики и зарплат людей. Они не могут платить за билет €100. У нас и так пока не ажиотажа", — сказал Иванов.

По мнению президента "Урала", изменение статуса клубов на частный негативно скажется на состоянии российского футбола.

"Сейчас футбол — социальный проект. Ели бы давали за телевизионные права €1 млрд, тогда клубы могли бы существовать. Гинер знает все это и зачем-то говорит такие вещи. И вообще, сколько у нас частных клубов сейчас? Остальные пусть умирают, что ли? Считаю, этим мы окончательно убьем наш футбол", — заключил Иванов.