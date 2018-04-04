Территорию вокруг ростовских стадионов благоустроят к середине мая

В Ростове заканчивают ремонт четырех стадионов, которые станут тренировочными базами к чемпионату мира по футболу. На территории вокруг них появятся цветники в форме кубков и футбольных мячей, новые деревья и газоны. Об этом на совещании в городской администрации рассказал замглавы Ростова по ЖКХ Владимир Сакеллариус

— Из-за реконструкции стадиона «Труд» и дорожных работ на улице Нансена с благоустройством территории вокруг него пришлось подождать. Но до 15 мая всё будет готово. Ярмарку, которая раньше была возле стадиона проспекте Буденновском, перенесли на улицу Фрунзе. Во время ЧМ она работать не будет, — сказал Владимир Сакеллариус.

На стадионе «Локомотив» по проспекту Стачки, кроме озеленения, собираются к 15 мая еще и отремонтировать велотрек. Улицу Фурмановскую рядом со стадионом СКА расчистили от мелколесья, возле «Олимпа-2» появятся детские и спортивные площадки и цветник в форме кубка чемпионата мира по футболу.

Во время ЧМ-2018 на «Олимпе-2» будут тренироваться сборные Швейцарии и Бразилии. Здесь должны появиться новые тренажеры, брусья, разное спортивное и медицинское оборудование. После мундиаля на обновленных и отремонтированных футбольных полях смогут заниматься дети.