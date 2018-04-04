Акинфееву предрекли много работы в матче с «Арсеналом»

Экс-тренер «Тоттенхэма»: у Акинфеева будет много работы в матче с «Арсеналом»

Бывший главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Харри Реднапп назвал "Арсенал" фаворитом розыгрыша Лиги Европы. Слова специалиста приводит "Спорт-Экспресс". "Абсолютно уверен, что "Арсенал" — фаворит Кубка УЕФА. Ему необходим этот трофей, иначе сезон будет максимально провальным. "Арсенал" не выиграет вообще ничего и даже не попадет в Лигу чемпионов!", — отметил Реднапп. Он вспомнил голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева и предположил, что у него будет много работы в матче. "Да, этого парня я знаю. Он голкипер. Что ж, в четверг у него будет очень много дел. Думаю, "Арсенал" нанесет как минимум 20 ударов, так что вашему вратарю будет, чем заняться. Заявите Месси, Криштиану Роналду и Неймара — тогда победите", — добавил Реднапп с улыбкой на лице. Первая встреча 1/4 финала между "Арсеналом" и ЦСКА пройдет 5 апреля в Лондоне. Начало игры в 22:05 (мск). "Газета.Ru" проведет текстовую трансляцию.