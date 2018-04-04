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«Барселона» обыграла «Рому»
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Два автогола помогли «Барселоне» обыграть «Рому» в плей-офф Лиги чемпионов 

RT на русском 8 часов назад
Фото: Reuters
В первом четвертьфинальном матче футбольной Лиги чемпионов испанская «Барселона» на своём поле разгромила итальянскую «Рому» со счётом 4:1.
Забитыми мячами в составе победителей отметились защитник Херард Пике и нападающий Луис Суарес. Кроме того, футболисты «Ромы» Даниэле де Росси и Костас Манолас поразили ворота своей команды.
Ответный поединок в данной паре состоится 10 апреля. Победитель по сумме двух матчей выйдет в полуфинал Лиги чемпионов.
Ранее звёздный форвард «Барселоны» Лионель Месси рассказал, как долго он планирует играть в футбол.
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