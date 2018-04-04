«Барселона» обыграла «Рому»

Два автогола помогли «Барселоне» обыграть «Рому» в плей-офф Лиги чемпионов

В первом четвертьфинальном матче футбольной Лиги чемпионов испанская «Барселона» на своём поле разгромила итальянскую «Рому» со счётом 4:1.

Забитыми мячами в составе победителей отметились защитник Херард Пике и нападающий Луис Суарес . Кроме того, футболисты «Ромы» Даниэле де Росси и Костас Манолас поразили ворота своей команды.

Ответный поединок в данной паре состоится 10 апреля. Победитель по сумме двух матчей выйдет в полуфинал Лиги чемпионов.