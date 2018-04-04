Умер бывший тренер «Челси»

Бывший тренер лондонского "Челси" Рэй Уилкинс скончался в возрасте 61 года, сообщает пресс-служба "синих".

"Мы совершенно опустошены и огорчены новостью о смерти нашего бывшего игрока, капитана и помощника главного тренера. Покойся с миром, Рэй Уилкинс. Тебя будет не хватать", — написано в официальном аккаунте "Челси" в твиттере.

По информации Daily Mail, недавно Уилкинс перенес сердечный приступ. В связи с болезнью он был госпитализирован и введен в состояние искусственной комы.