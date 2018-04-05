Депутат обратился с предупреждением к фанатам ЦСКА

Депутат Госдумы попросил фанатов ЦСКА вести себя осторожнее в Лондоне

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев призвал болельщиков московского ЦСКА, которые собираются посетить гостевой матч 1/4 финала Лиги Европы с лондонским "Арсеналом", соблюдать меры предосторожности и вести себя культурно. Слова Дегтярева приводит "Спорт-Экспресс".

"Во-первых, я хочу пожелать нашим болельщикам в Лондоне увидеть красивый футбол и зрелищную игру любимой команды, поддержать наших спортсменов. Во-вторых, совместить любовь к спорту и туризму — познакомиться с историей и культурой страны, которую довелось посетить. Конечно, как и в любой поездке следует соблюдать все меры предосторожности и правила поведения", — сказал он.

При этом депутат подчеркнул, что болельщики московского клуба не должны ожидать антироссийских настроений в Англии.

"Нашим фанатам не стоит настраиваться на проявление русофобии в Лондоне, также как и англичанам ожидать агрессивного поведения от российских болельщиков. "Дело Скрипалей" уже набило оскомину. Футбол тут ни при чем. Давайте получать удовольствие от игры. Спорт объединяет", — заключил Дегтярев.

Матч "Арсенал" — ЦСКА состоится 5 апреля в 22:05 мск.