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Матч сборных России и Турции перенесут с «Динамо»
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В РФС заявили о переносе матча сборных России и Турции со стадиона «Динамо» 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев рассказал о переносе матча между сборными России и Турции со стадиона "Динамо". Слова специалиста приводит ТАСС.
"Сегодня совместно с руководством "ВТБ Арена парк" мы приняли решение о том, что 5 июня национальная сборная России не будет играть на стадионе "Динамо" контрольный матч с Турцией. Исходя из соображений безопасности, а также степени готовности объекта, РФС рассматривает возможность проведения игры на другой арене", — заявил чиновник.
Алаев также отметил возможность проведения нескольких матчей на стадионе в скором времени.
"Сейчас вопрос находится в стадии проработки, думаю, что на следующей неделе наступит окончательная ясность. Со своей стороны мы хотели бы поблагодарить за конструктивный диалог руководство проекта "ВТБ Арена парк", надеемся в скором времени провести на динамовском стадионе один из официальных или контрольных матчей сборной России", — добавил он.
Ранее сообщалось, что контрольный матч сборных России и Турции может пройти на стадионе ЦСКА.
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