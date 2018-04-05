Игрок «Барселоны» Пике: «Рома» провела отличную игру

"Мы провели восхитительный матч. Жаль, что пропустили, но в любом случае в Рим мы отправляемся с приличным преимуществом.

"Рома" остается "Ромой", и это четвертьфинал Лиги чемпионов. Некоторые ошибочно считают, что это противостояние окажется для нас легким. Соперник приехал сюда биться.

"Рома" показала более оборонительный футбол, чем мы предполагали, и в целом провела отличную игру", — приводит слова Пике официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча между "Барселоной" и "Ромой", которая прошла 4 апреля в столице Каталонии, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.