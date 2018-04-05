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Игрок «Барселоны» Пике: «Рома» провела отличную игру
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Игрок «Барселоны» Пике: «Рома» провела отличную игру 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: Reuters
Защитник "Барселоны" Жерар Пике подвел итоги первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против "Ромы", сообщает "Советский спорт".
"Мы провели восхитительный матч. Жаль, что пропустили, но в любом случае в Рим мы отправляемся с приличным преимуществом.
"Рома" остается "Ромой", и это четвертьфинал Лиги чемпионов. Некоторые ошибочно считают, что это противостояние окажется для нас легким. Соперник приехал сюда биться.
"Рома" показала более оборонительный футбол, чем мы предполагали, и в целом провела отличную игру", — приводит слова Пике официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Встреча между "Барселоной" и "Ромой", которая прошла 4 апреля в столице Каталонии, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
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