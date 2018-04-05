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«Автобус уничтожен»: кто напал на «Манчестер Сити»
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«Автобус уничтожен»: кто напал на «Манчестер Сити» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Испанский тренер Хосеп Гвардиола заявил, что «не ожидал» от «Ливерпуля», что клубный автобус «Манчестер Сити» будет разгромлен его фанатами. Об этом сообщает «Чемпионат».
По словам наставника манчестерской команды, он не ожидал подобного от «Ливерпуля» и «его людей». Гвардиола отметил, что был предупрежден о вероятности нападения еще за день до него, он ждал, что полиция сумеет это пресечь.
«Автобус уничтожен. Не думал, что такой престижный клуб, как "Ливерпуль", делает такие вещи», — посетовал он.
Затем, однако, испанец уточнил, что автобус «Манчестер Сити» разгромил не «Ливерпуль», а «люди», и выразил надежду, что подобное больше не повторится.
Болельщики ливерпульской команды атаковали автобус с игроками и персоналом «Манчестер Сити» перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов, который состоялся накануне и завершился победой «Ливерпуля» со счетом 3:0. Ответная встреча состоится в Манчестере 10 апреля.
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