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Заключительный этап продажи билетов на матчи ЧМ в Самаре стартует 18 апреля
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Заключительный этап продажи билетов на матчи ЧМ в Самаре стартует 18 апреля 

63.ru 5 апреля 2018
Фото: 63.ru
FIFA завершила второй этап продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу, часть которых пройдет в Самаре.
— Большая часть заветных квитков досталась болельщикам из России — 216 134. За ними следуют поклонники футбола из США, американцам продали 16 462 билета. Также в Россию приедут фанаты из Аргентины (15 006), Колумбии (14 755), Мексики (14 372), Бразилии (9 962), Перу (9 766), Китая (6 598), Германии (5 974), Австрии (5 905) и Индии (4 509), — сообщили организаторы ЧМ.
Всего с начала старта продаж фанатам продали 1 698 049 билетов. 53% из них досталось иностранным гостям. Заключительный этап продаж в России начнется 18 апреля в 12:00 по московскому времени. Он продлится до окончания турнира. У болельщиков будет последняя возможность получить билеты онлайн в порядке живой очереди.
Уже известно, что в Самаре на групповом этапе турнира сразятся команды Коста-Рики и Сербии (17 июня), Дании и Австралии (21 июня), России и Уругвая (25 июня), Сенегала и Колумбии (28 июня). На 1/8 финала, 2 июля, сюда приедут победитель группы E и сборная, занявшая второе место в группе F. Хорошие шансы на это имеют команды Бразилии, Германии и Мексики. Также в Самаре пройдет матч 1/4 финала. Он запланирован на 7 июля.
Любители футбола заняли почти все места на стадионе «Самара Арена». По данным на середину марта, больше всего свободных мест осталось на матч Сенегал — Колумбия. На игру Коста-Рика — Сербия не раскупили только самые дорогие билеты (за 12 600 рублей). А на матч Дания — Австралия остались билеты первой категории (12 600 рублей) и второй (9 900 рублей). На встречу сборной Уругвая и России, 1/8 и 1/4 финала свободных мест не осталось.
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