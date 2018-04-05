Гвардиола раскритиковал фанатов «Ливерпуля» за поведение перед матчем с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подверг критике поведение фанатов «Ливерпуля» перед матчем четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Я не ожидал этого со стороны «Ливерпуля», со стороны их людей. Это мне напомнило ситуацию в Дортмунде годичной давности. Автобус уничтожен, не думал, что такой престижный клуб, как «Ливерпуль», делает такие вещи», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

Специалист отметил, что его предупреждали о том, что данный инцидент может произойти.

«Не «Ливерпуль» это делает, а люди. Надеюсь, больше это не повторится», — добавил Гвардиола.

Встреча между командами в Ливерпуле завершилась победой местного клуба со счётом 3:0. Ответный матч коллективы проведут на арене «Этихад» 10 апреля.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» извинился перед «Манчестер Сити» за нападение фанатов на автобус с игроками команды.