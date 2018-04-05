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На ЧМ-2018 разрешат проносить наркотики с рецептом
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МВД разрешит приносить на матчи ЧМ-2018 наркотические средства, если на них будет рецепт 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МВД России сможет пропустить людей с наркотическими и психотропными веществами на матчи чемпионата мира по футболу, если на них будет соответствующий рецепт от врача. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.
В МВД отметили, что ведомство совместно с оргкомитетом "Россия-2018" установили определенный порядок доступа людей с предметами, материалами, веществами, которые являются исключениями из списка запрещенных к проносу на территорию стадиона.
"В том числе к таковым относятся лекарственные препараты — наркотические, психотропные и токсические вещества, их прекурсоры, предусмотренные разрешением на терапевтическое использование рецептом врача или его копией. Документ должен быть на русском или английском языках", — сказали в МВД, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.
В ведомстве подчеркнули, что в случае сомнения в подлинности предоставляемого рецепта информация будет предоставлена в объединенный пункт безопасности стадиона для принятия соответствующего решения.
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