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Названы претенденты на звание лучшего в Лиге чемпионов
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Роналду и Салах борются за звание лучшего в Лиге чемпионов 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, полузащитник английского «Ливерпуля» Мохаммед Салах, игрок центра поля немецкой «Баварии» Хамес Родригес и защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов, сообщает «Советский спорт».
Роналду оформил дубль в ворота «Ювентуса» в первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0), Салах забил один мяч в ворота «Манчестер Сити» (3:0), Пике отличился в матче с «Ромой» (4:1), а Хамес удачно вошел в игру «Баварии» с «Севильей» (2:1), несмотря на отсутствие результативных действий.
Ранее стало известно, какой рекорд Лиги чемпионов покорился полузащитнику «Ливерпуля» после разгрома «Манчестер Сити».
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