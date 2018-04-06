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ФК «Амкар» рассчитывает на возвращение лицензии «Звезде»
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ФК «Амкар» рассчитывает на возвращение лицензии стадиону «Звезда» после проверки комиссии 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Пермский футбольный клуб "Амкар" рассчитывает на положительное решение комиссии по проверке качества газона стадиона "Звезда", на котором пермяки обычно проводят домашние матчи. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин.
По его словам, комиссия Российского футбольного союза (РФС) и Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) действительно собирается посетить Пермь 9 апреля. "Мы рассчитываем на положительное решение, чтобы провести на своем стадионе три оставшихся домашних матча", — сказал Резвухин.
Ранее РФПЛ запретила "Амкару" проводить игры на домашнем стадионе "Звезда" из-за неудовлетворительного состояния искусственного газона. Совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России признала газон на стадионе "не соответствующим принятым стандартам по причине отсутствия на нем гранулята — синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля".
22 марта "Амкар" объявил о переносе домашнего матча 24-го тура чемпионата России против московского "Локомотива" на стадион соперника — "РЖД-Арену". Встреча, которая состоялась 31 марта, завершилась победой пермяков со счетом 2:1.
Ближайший домашний матч "Амкара" в чемпионате России назначен на 14 апреля — соперником пермяков в 26-м туре станет казанский "Рубин". Затем пермский клуб проведет встречи на своем поле в 28-м и 30-м турах национального первенства — против московского "Спартака" 29 апреля и грозненского "Ахмата" 13 мая.
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